Bouygues : Keyyo, filiale de Bouygues Telecom Entreprises, prend le contrôle d'Apizee









(Boursier.com) — Keyyo , filiale à 100% de Bouygues Telecom Entreprises, spécialisée dans les solutions pour les PME et TPE, annonce avoir récemment finalisé l'acquisition de la majorité du capital de la société Apizee, éditeur de solutions ouvertes de visio-assistance.

Apizee est une société française, créée en 2013 par Michel L'Hostis et Frédéric Luart, à Lannion, berceau des télécommunications en France.

Les solutions de visio-assistance d'Apizee, qui connaîssent depuis quelques mois une forte adoption dans le contexte du COVID 19 et de la digitalisation accélérée des entreprises, permettent d'apporter une assistance à distance dans des secteurs aussi variés que la santé, l'industrie, l'assurance ou la banque. Grâce à ces solutions, des experts (conseillers, agents, médecins, etc.) peuvent établir un diagnostic et apporter des réponses efficaces à leurs interlocuteurs comme s'ils étaient sur le même site.

Les solutions de visio-assistance d'Apizee sont autant utilisées pour communiquer entre collaborateurs de l'entreprise, qu'avec des clients particuliers ou professionnels. Des entreprises françaises comme Safran, Caisse d'Epargne, Enedis, Groupe Atlantic et internationales comme le leader de la télémédecine allemand Deutsche Arzt AG, ont adopté avec succès la solution de visio-assistance d'Apizee.

Apizee a entièrement développé sa propre plateforme technique sécurisée CPaaS (Communication Platform as a Service), basée notamment sur le protocole WebRTC. Celui-ci permet une très grande souplesse de déploiement et une grande facilité de mise en oeuvre et d'utilisation par les utilisateurs finaux : pas de logiciel à installer et compatibilité avec différents types de terminaux (smartphones, tablettes, drones, casques et lunettes connectées, caméras spécifiques, etc.). Les solutions d'Apizee sont par ailleurs disponibles en mode API, pour une intégration encore plus simple et rapide dans les outils métiers existants de ses clients. Les données des clients sont stockées dans des serveurs basés en Europe ce qui garantit leur sécurité et leur conformité notamment vis-à-vis du RGPD.

L'arrivée de Keyyo au capital va permettre à Apizee d'accélérer sa croissance en bénéficiant rapidement du savoir-faire reconnu de Keyyo auprès des TPE et PME et de celui de Bouygues Telecom Entreprises auprès des grands comptes. Keyyo et Bouygues Telecom Entreprises de leur côté pourront renforcer leurs catalogues d'offres avec cette pépite de la visio-assistance.

François Treuil, Directeur Général de Bouygues Telecom Entreprises, a déclaré : "Cette opération réalisée par Keyyo confirme la position de challenger innovant de Bouygues Telecom Entreprises sur le marché B2B en France. En intégrant cette brique de services à très forte valeur ajoutée, nous pourrons ainsi offrir à nos clients des services nouveaux leur permettant d'accélérer leur digitalisation et d'améliorer la satisfaction de leurs propres clients."

Philippe Houdouin, Président de Keyyo, ajoute : "L'acquisition d'Apizee renforce le potentiel d'innovation de Keyyo sur des technologies clefs pour les entreprises et va permettre de lancer dans les prochains mois des solutions de visio et de collaboration intégrées en standard à nos offres."