Bouygues : Impact réduit et délai record pour le chantier du pôle scientifique et technologique de l'université Mohammed VI Polytechnique au Maroc

(Boursier.com) — Le Pôle Scientifique & Technologique de l'université Polytechnique Mohammed VI de Benguérir sera situé à 70 km à l'ouest de Marrakech, au Maroc. Pour le réaliser, un contrat de construction tous corps d'états a été confié à Bymaro, filiale marocaine de Bouygues Bâtiment International. Son principal défi : répondre à des enjeux à la fois de délai et d'impact carbone réduits.

La particularité du projet tient dans ses volumes (95.400 m(2) de bâtiments en R+1 sur un site très étendu) nécessitant l'utilisation de 9 grues, avec un planning d'exécution d'à peine 10 mois. Afin de tenir ce délai exceptionnel, un réseau d'entreprises partenaires (sous-traitants et fournisseurs) a été constitué sur des critères de fiabilité, d'expertise technique et de capacité à respecter un planning exigeant.

Par ailleurs, le projet vise une certification environnementale LEED. Afin de mesurer et diminuer son impact carbone en prenant en compte le cycle de vie du bâtiment, Bymaro s'est appuyé sur One Click LCA, un logiciel innovant qui permet de calculer et réduire les impacts environnementaux du chantier.

Ce chantier mobilise d'ores et déjà plus de 1.500 personnes, dont plus de la moitié ont été recrutées dans la région de Benguérir. Pour cela, Bymaro a favorisé leur insertion et assuré leur montée en compétence en dispensant près de 4.200 heures de formation sur tous les corps d'état.

Dès la rentrée 2022, le campus, qui compte également un pôle Sciences Humaines, Economiques et Sociales ou encore un pôle Business, offrira des espaces administratifs, des salles de conférences mais aussi des laboratoires d'enseignement spécialisé (géologie, chimie, nano-engineering, etc.), des bureaux ainsi que des locaux dédiés à la recherche. Il ambitionne d'accueillir d'ici quelques années 6 000 étudiants et 400 enseignants-chercheurs. Avec ce nouveau pôle Scientifique et Technique, l'université sera un centre d'excellence en matière de recherche, d'innovation et de formation pour le Maroc et, plus largement, pour toute l'Afrique.