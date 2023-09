Bouygues Immobilier signe un partenariat novateur avec EQUIUM

(Boursier.com) — A l'occasion du SIBCA, Bouygues Immobilier vient de signer un nouveau partenariat novateur avec EQUIUM, entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'une nouvelle génération de pompe à chaleur sans compresseur, rendu possible grâce à l'effet thermique de l'acoustique, innovation biomimétique.

Leur ambition est partagée : accélérer la décarbonation du logement et promouvoir une transition énergétique plus durable et responsable.

Dans le cadre de ce partenariat, Bouygues immobilier déploiera cette technologie sur une première opération près d'Angers, à Montreuil-Juigné, et visera le niveau 2031 de la RE2020 dans le but d'atténuer l'impact carbone de ses activités et de celui de ses usagers...