Bouygues Immobilier lance 'Nouveau Siècle'

(Boursier.com) — Bouygues Immobilier annonce le lancement de "Nouveau Siècle", nouvelle filiale spécialisée dans la rénovation patrimoniale. Son activité portera notamment sur la réhabilitation des monuments historiques ainsi que des bâtiments des sites patrimoniaux remarquables.

Aux côtés des collectivités locales, des architectes du patrimoine et des Bâtiments de France, Nouveau Siècle s'engage dans la réhabilitation du patrimoine historique pour donner un second souffle et de nouveaux usages à ces réalisations emblématiques, au fort potentiel architectural.

"Nouveau Siècle est un créateur d'histoires, s'appuyant sur le passé pour vous inviter à vivre celle de demain. L'ambition de Nouveau Siècle est de rénover, avec le plus grand respect, l'architecture d'hier en lien avec les besoins et attentes de notre temps", souligne Yannick Bigeard, Directeur Général de Nouveau Siècle.