Bouygues Immobilier aménagera le quartier de la gare de St-Julien-en-Genevois

Bouygues Immobilier aménagera le quartier de la gare de St-Julien-en-Genevois









Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — La ville de Saint-Julien-en-Genevois et la Communauté de communes ont notifié le 10 janvier un traité de concession en faveur d'UrbanEra, la direction Grands Projets Urbains de Bouygues Immobilier, pour le réaménagement des 60.000 m2 du quartier de la gare.

St-Julien-en-Genevois connaît, comme la plupart des communes du Genevois Français, une forte croissance démographique. Pour y répondre il lui faut produire des nouveaux logements accessibles pour les habitants et réorganiser les mobilités à l'échelle du territoire tout en préservant l'environnement. Le projet UrbanEra, qui repose sur 3 piliers -environnement, mobilité et mixité- apporte une réponse sur mesure à ces enjeux.

A Saint-Julien-en-Genevois, UrbanEra développera le 1er quartier bas carbone de Haute-Savoie. A l'échelle des bâtiments, cet objectif sera atteint grâce à l'utilisation de matériaux biosourcés pour la construction, en majorité le bois (partenariat local avec le Pôle Excellence Bois), et au recours aux énergies renouvelables (photovoltaïque et biomasse). A l'échelle du quartier, le projet favorise la renaturation de la rivière l'Arande et la création d'espaces paysagers au coeur des constructions.

Le réaménagement du quartier de la gare s'articule autour du PEM (Pôle d'Echange Multimodal) dont la livraison est prévue fin 2023, concomitamment à l'arrivée du Tramway à St-Julien (reliant Genève en 30 minutes). Il sera un véritable lieu de connexion de toutes les mobilités (tramway, bus, train) à l'échelle du territoire. Au sein même du quartier, la création d'un parking de 500 places, de pistes cyclables et de zones piétonnes, visent à compléter l'offre du PEM, à limiter la circulation des voitures en centre-ville et à favoriser les mobilités douces.