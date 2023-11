Bouygues Immobilier a livré l'immeuble de bureau NEOFIS II pour le compte de MIDI Foncière à Toulouse Basso-Cambo

(Boursier.com) — Bouygues Immobilier a livré l'immeuble NEOFIS II mardi 7 novembre. Cette opération a été réalisée pour le compte de MIDI Foncière, véhicule d'investissement détenu par la Caisse d'Épargne de Midi-Pyrénées et géré par sa filiale Midi 2i.

II est loué à la société SII Sud-Ouest, et complète son siège régional installé dans le bâtiment NEOFIS I, également réalisé par Bouygues Immobilier.

Cet immeuble vient finaliser le projet d'aménagement de cette friche située au sein d'un des plus grands parcs d'activités de la métropole toulousaine a` vocation tertiaire et technologique.