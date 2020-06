Bouygues grimpe avec la belle opération dans les télécoms

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché Bouygues avance de 1,5% à 29,3 euros en cette fin de semaine. Le conglomérat a quelque peu surpris ce matin en annonçant, via Bouygues Telecom, la signature d'un protocole d'exclusivité avec le Crédit Mutuel pour l'acquisition de l'opérateur alternatif Euro-Information Telecom (marques NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, Auchan Telecom) et la conclusion d'un partenariat de distribution exclusif.

Le prix d'acquisition comprend une part fixe de 530 millions d'euros payable au closing et une part complémentaire comprise entre 140 et 325 ME, conditionnée à l'atteinte de critères de performance économique et payable sur plusieurs années.

L'acquisition est intéressante pour Bouygues Telecom car elle étend la portée de l'opérateur dans des zones de densité moyenne et offre des possibilités intéressantes de ventes croisées dans le domaine du fixe, affirme Bryan Garnier. Cependant, elle devrait également générer des investissements supplémentaires (20 millions d'euros en 2020, 140 ME en 2021 et 40 ME par la suite), et le broker s'interroge sur la politique d'allocation des capitaux de Bouygues dans ce domaine, par rapport à l'investissement dans la fibre, la future 5G, etc. BG est à l''achat' sur Bouygues avec une 'fair value' de 30 euros.

Barclays reste de son côté à 'surpondérer' et porte sa cible de 32 à 33,5 euros.