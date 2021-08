Bouygues : grimpe après sa belle publication

Bouygues : grimpe après sa belle publication









Crédit photo © Augusto Da Silva / Bouygues Construction

(Boursier.com) — En hausse de 1% à 36,2 euros, Bouygues résiste à la pression baissière du marché après avoir rehaussé ses objectifs 2021. Le conglomérat a fortement amélioré ses comptes semestriels (tous les métiers sont en croissance) et estime désormais que le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant 2021 devraient être "très proches du niveau de 2019". La marge opérationnelle courante devrait revenir à son niveau d'avant-crise. Auparavant le Groupe attendait un chiffre d'affaires et des résultats bien supérieurs à ceux de 2020, sans atteindre toutefois le niveau de 2019.

Goldman Sachs ('neutre') juge les résultats du deuxième trimestre et le relèvement des prévisions "rassurants". Le broker souligne l'amélioration "significative" de la rentabilité de Colas, qui a été favorisée par la stratégie de Bouygues visant à améliorer ses activités industrielles et par la nouvelle organisation de ses activités en France.