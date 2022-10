Bouygues finalise l'acquisition d'Equans

(Boursier.com) — Bouygues a finalisé, ce 4 octobre, l'acquisition d'Equans et franchit une étape clé de son développement. Le prix final d'acquisition des titres Equans s'établit à 6,1 milliards d'euros. Après prise en compte de la dette nette d'Equans au jour de l'acquisition, l'incidence sur l'endettement net de Bouygues est de 6,5 MdsE, dont 130 millions d'euros versés à Engie le 12 mai 2022 à la signature du contrat d'acquisition.

Cette opération permet à Bouygues de devenir un leader mondial sur le marché porteur des services multi-techniques dont les activités sont au coeur des transitions environnementale, industrielle et numérique. Elles offrent notamment des solutions d'optimisation de la consommation énergétique, un enjeu d'autant plus stratégique dans le contexte actuel.

Constitué d'Equans et du pôle Energies & Services de Bouygues, le nouvel ensemble représentera environ 17 MdsE de chiffre d'affaires, regroupera environ 97.000 collaborateurs dans plus de 20 pays, et disposera d'une capacité renforcée à concevoir et déployer des offres durables et innovantes. Les complémentarités géographiques et techniques fortes d'Equans et du pôle Energies & Services de Bouygues offriront de nombreuses opportunités pour l'ensemble des collaborateurs du groupe Bouygues qui partagent une culture commune et des valeurs fortes.

Par cette opération, le chiffre d'affaires total du groupe Bouygues est porté de 38 MdsE à près de 51 MdsE. Les effectifs atteindront environ 200.000 collaborateurs dans plus de 80 pays.

Cette transaction renforce la résilience du Groupe et est créatrice de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Pour constituer ce nouveau leader mondial, qui conservera le nom Equans, les activités du pôle Energies & Services de Bouygues, actuellement rattachées à Bouygues Construction, rejoindront début janvier 2023 celles d'Equans. Le nouvel ensemble deviendra le premier métier du Groupe en termes de chiffre d'affaires (environ 17 milliards d'euros), et en nombre de collaborateurs (environ 97.000).

Gouvernance et management

A compter de ce jour, Jérôme Stubler, rattaché à Olivier Roussat, devient Président d'Equans et membre du comité de direction générale du groupe Bouygues. Au cours de la période de transition entre aujourd'hui et début 2023, Jérôme Stubler et Pierre Vanstoflegatte, directeur général du pôle Energies & Services de Bouygues, travailleront ensemble en vue de construire le futur Equans et démarrer la mise en place des synergies, notamment dans le domaine des achats.

Prix final d'acquisition des titres

Bouygues a acquis 100% des titres Equans pour un prix définitif de 6,1 MdsE. La dette nette d'Equans au jour de l'acquisition s'élève à 0,4 MdE. L'incidence totale sur l'endettement net du Groupe est de 6,5 MdsE, dont 130 ME versés à Engie le 12 mai 2022 à la signature du contrat d'acquisition.

Cette acquisition a été financée par de la trésorerie disponible et l'utilisation du crédit syndiqué signé en décembre 2021 d'une maturité de 2 ans à compter de ce jour. Ce crédit syndiqué a déjà été partiellement refinancé le 17 mai 2022 par l'émission d'emprunts obligataires.

Conformément à sa politique financière prudente, le Groupe avait mis en place des instruments de couverture de taux, entre novembre 2021 et janvier 2022. En date du 3 octobre 2022, la juste valeur de ces instruments s'élève à 952 ME, dont 287 ME sont figés en lien avec les émissions obligataires déjà réalisées.