Bouygues : fin de série

(Boursier.com) — Bouygues retombe de 0,3% à 33,1 euros après quatre séances de hausse, dont un bond de 4,4% hier dans le sillage d'une belle publication trimestrielle, marquée par une nette amélioration du BFR et une reprise de provisions limitée. Les perspectives de redressement de la marge d'Equans sur 2024 et la possible réserve de marge liée à la provision réalisée l'an dernier sur Equans pourraient remettre en cause le statut de " funding short du secteur ", note Oddo BHF. L'analyste maintient toutefois sa recommandation 'neutre', ne voyant pas non plus d'urgence à acheter le titre de manière agressive... L'objectif est confirmé à 32 euros. De son côté, HSBC a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 40 euros.