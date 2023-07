Bouygues : Equans dope les résultats

(Boursier.com) — Bouygues dévoile des résultats semestriels en progression et confirme l'ensemble de ses objectifs 2023. Le géant du BTP, des médias et des télécoms a réalisé sur le premier semestre un résultat opérationnel courant des activités meilleur que prévu, en hausse de 41,7% à 727 millions d'euros, aidé par sa nouvelle division Equans. Le profit net part du Groupe s'élève à 225 millions d'euros contre 147 ME un an auparavant pour un chiffre d'affaires en vive hausse de 41% à 26,1 milliards d'euros, porté principalement par la contribution d'Equans mais également par la performance commerciale de la plupart des métiers. À périmètre et change constants, la croissance ressort à 3%.

L'endettement financier net s'établit à 10,6 milliards d'euros au 30 juin 2023, contre 7,4 milliards d'euros fin décembre 2022, soit une variation d'environ 3,1 milliards d'euros, qui tient essentiellement compte de la saisonnalité habituelle des activités.

Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, Bouygues confirme pour 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022 et une augmentation du résultat opérationnel courant de ses activités (ROCA). Ces perspectives s'entendent sur la base d'un proforma 2022 intégrant Equans comme si l'acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2022, soit un chiffre d'affaires de 54,4 MdsE et un résultat opérationnel courant des activités de 2,164 MdsE.