Bouygues : Equans a finalisé le 31/12/2023 la cession de ses activités de réseaux urbains au Royaume-Uni, à Swiss Life Asset Managers et Schroders Greencoat

(Boursier.com) — Conformément à l'accord signé le 15 septembre 2023, et après obtention des approbations de la Commission Européenne et du Cabinet Office, Equans a finalisé le 31 décembre 2023 la cession, au consortium Swiss Life Asset Managers et Schroders Greencoat LLP, de ses réseaux de chaleur et de refroidissement urbains au Royaume-Uni, hors Humber Energy, pour une valeur d'entreprise cumulée d'environ 255 millions de livres sterling.

L'activité cédée, connue sous le nom d'Equans Urban Energy, comprend East London Energy Limited et Equans DE Holding Company Limited.

Pour sa part, la finalisation de la cession de Humber Energy est attendue courant 2024.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan stratégique d'Equans, présenté le 23 février 2023 lors de son Capital Markets Day, qui prévoit la cession des activités asset-based. Elle sera sans impact sur la trajectoire de chiffre d'affaires et de ROCA d'Equans présentée lors du Capital Markets Day.