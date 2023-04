Bouygues Energies & Services et Verso Energy lauréats de l'appel à projets européens Connecting Europe Facility pour le déploiement d'unités de production et distribution d'hydrogène

(Boursier.com) — Porté par Verso Energy et Bouygues Energies & Services, le projet ArcHypel comprenant trois stations de production et de distribution d'hydrogène renouvelable et décarboné le long des corridors du réseau de transport européen RTE-T, a été sélectionné dans le cadre de l'appel à projets Connecting Europe Facility pour être subventionné par l'Union européenne à hauteur de 4,15 ME.

La Commission européenne a publié la liste des lauréats de l'appel à projets européens visant à développer les infrastructures de recharges alternatives le long des corridors transeuropéens RTE-T. Les projets H2BYCOL et Alp'Hyne, regroupés sous le nom ArcHypel, sont portés par Verso Energy en tant qu'investisseur majoritaire et par Bouygues Energies & Services, filiale d'Equans, en tant qu'intégrateur. Ils font partie des sept projets lauréats français éligibles à un soutien financier de l'Union européenne. Ce soutien, d'un montant de 4,15 MEUR, sera accompagné de celui de la Banque des Territoires intervenant en qualité de prêteur et coactionnaire.

Alp'Hyne : décarboner la mobilité et l'activité industrielle dans la vallée l'Arve

Le projet Alp'Hyne a vocation à décarboner la mobilité et les usages industriels au sein de la Vallée de l'Arve, territoire qui, comme toute vallée de montagne, connaît des problématiques de qualité de l'air, et qui est actuellement sous Plan de Protection pour l'Atmosphère.

Porté en association avec ATMB, le concessionnaire des Autoroutes et du Tunnel du Mont Blanc qui apporte son ancrage local, le projet vise à produire et distribuer de l'hydrogène décarboné à tous les acteurs locaux souhaitant décarboner leurs usages (mobilité, industrie, approvisionnement électrique, etc.).

La station implantée à Bonneville comprendra un électrolyseur d'une puissance de 2 MW permettant de distribuer jusqu'à 800 kg H2/jour apportant ainsi une réponse concrète à des besoins mobilité spécifiques liés aux forts dénivelés qui limitent l'usage des véhicules électriques à batteries.

H2BYCOL : décarboner le secteur de la construction et contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air en Ile-de-France

C'est dans le cadre du Plan de Protection de l'Atmosphère Ile-de-France visant à accélérer la transformation du parc de véhicule afin de contribuer efficacement à l'amélioration de la qualité de l'air que le projet H2BYCOL a été lancé par Verso Energy et Bouygues Energies & Services. Ce projet se compose de 2 stations de production et distribution d'hydrogène déployées sur deux sites en Ile-de-France, au Nord à Louvres et au Sud à Chilly-Mazarin, de la ZFE Francilienne. Avec une puissance cumulée d'1 MW d'électrolyse permettant de distribuer jusqu'à 400 kg H2/jour, ces stations pourront, dès 2024, alimenter les véhicules à hydrogène particuliers et professionnels, en particulier ceux des flottes des groupes Bouygues Construction et Colas.

"Ce succès marque une étape importante et vient conforter la stratégie ambitieuse portée par Verso Energy depuis deux ans. Nous sommes convaincus que le couplage intelligent entre production d'électricité renouvelable et production d'hydrogène constitue le pilier de la décarbonation de l'industrie et du transport. Verso Energy pose les jalons de son futur déploiement à grande échelle" déclare Antoine Huard, Directeur Général de Verso Energy.