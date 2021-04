Bouygues Energies & Services : acquisition de la société SEA PRODUCTIQUE

(Boursier.com) — Bouygues Energies & Services annonce l'acquisition de la société SEA PRODUCTIQUE, intégrateur reconnu de solutions en robotique, automatisme et informatique industrielle. Cette acquisition démontre l'ambition de Bouygues Energies & Services sur le marché de l'industrie 4.0.

Pour accompagner les industriels dans l'amélioration de la performance de leurs sites et de leurs processus, l'industrie 4.0 est une priorité stratégique de développement. Grâce à SEA PRODUCTIQUE, Bouygues Energies & Service renforce son expertise en automation. Ce sont 80 collaborateurs qui rejoignent ses équipes : commerciaux, ingénieurs, techniciens, répartis dans 4 bureaux d'étude?: automatisme/robotique, informatique industrielle, mécanique, électrotechnique.

Avec SEA PRODUCTIQUE, Bouygues Energies & Services, complète ainsi son offre globale, de l'ingénierie à la maintenance (schéma directeur, travaux industriels, automation, transfert industriel et maintenance industrielle) et renforce son maillage territorial auprès de nouveaux clients et partenaires en France.

Créée en 1991 par Daniel Durand, dirigeant et actionnaire, la société SEA PRODUCTIQUE, basée à Nantes depuis sa création, a développé un portefeuille diversifié d'environ 350 projets par an dans des secteurs clés comme les secteurs agroalimentaires, manufacturiers et pharmaceutiques, sur l'ensemble du territoire. En 2019, SEA PRODUCTIQUE a réalisé un chiffre d'affaires de 16,8 ME.

SEA PRODUCTIQUE rejoint le pôle Energie et Industrie de Bouygues Energies & Services et sera intégrée à sa business unit Automation. Cette activité mobilise désormais dans les métiers de l'automation plus de 160 collaborateurs experts et référents dans les métiers de l'automation : automatisme, informatique industrielle et robotique.