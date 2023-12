Bouygues : encore du grain à moudre

(Boursier.com) — Bouygues reste ferme sur les 35,65 euros ce jeudi (+0,4%), alors que Barclays demeure à 'pondération de marché' sur le dossier, mais avec un objectif de cours ajusté de 37,50 à 41 euros. JP Morgan avait déjà remonté le curseur sur le titre de 47 à 49 euros avec un avis à 'surpondérer'... Dernière annonce en date, DC Water a retenu le groupement CBNA-Halmar Clean Rivers, une joint-venture composée de CBNA (filiale américaine de Bouygues Construction) et Halmar International pour le contrat de conception-réalisation du Potomac River Tunnel aux Etats-Unis. Il s'agit d'un projet environnemental majeur visant à prévenir les débordements des infrastructures d'assainissement et à améliorer la qualité de l'eau du fleuve Potomac à Washington D.C. Ce projet s'élève à 819 millions US dollars (758 millions d'euros).

La belle publication trimestrielle n'a pas été oubliée par le marché non plus, marquée par une nette amélioration du BFR et une reprise de provisions limitée. HSBC avait d'ailleurs réitéré son avis à l'achat' et sa cible de 40 euros.