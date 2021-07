Bouygues : du nouveau à Dijon

Bouygues : du nouveau à Dijon









Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — La tour Mercure a définitivement laissé place à la tour Sigma ! Mi-juin, les équipes de Bouygues Bâtiment Nord-Est et Linkcity Nord-Est ont remis les clés d'un bâtiment intégralement métamorphosé par plus de deux ans de travaux... Avec ses 11 étages marquant l'entrée ouest de la ville et jouxtant la gare de Dijon, la tour Mercure a toujours compté, depuis sa conception par Henri Favre au début des années 70, parmi les ouvrages emblématiques de la ville.

Amianté, énergivore et classé IGH, le bâtiment était considéré, 40 ans plus tard, comme dépassé et trop coûteux à exploiter. L'hypothèse d'une démolition ayant été rapidement écartée, Bouygues Bâtiment Nord-Est et Linkcity Nord-Est ont redonné une seconde vie à ces 10.000 m2 de bureaux !