Bouygues : domine le palmarès après les résultats

Bouygues : domine le palmarès après les résultats









Crédit photo © Augusto Da Silva / Bouygues Construction

(Boursier.com) — En première position du CAC40, Bouygues avance de 2,5% à 34,3 euros, soutenu par une publication semestrielle meilleure qu'anticipée par les analystes. Sur les six premiers mois de l'année, le conglomérat a essuyé une perte opérationnelle courante de 132 millions d'euros, en recul de 585 ME par rapport aux six premiers mois de 2019, un écart "totalement lié à l'impact de la COVID-19 estimé à -650 millions d'euros sur le premier semestre". Le consensus tablait toutefois sur un déficit plus important de 336 ME. La perte nette ressort à 244 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 14,8 milliards d'euros, en baisse de 15% (-15% à périmètre et change constants).

Le groupe, qui avait renoncé à ses objectifs financiers pour 2020 en avril, n'a pas livré de nouvelles prévisions. Il a cependant précisé qu'il renouerait avec une "rentabilité significative" au second semestre, tout en restant sous les niveaux constatés un an plus tôt.

Martin Bouygues, PDG de Bouygues, a déclaré : "les tendances de long terme sur lesquelles s'appuie le Groupe restent porteuses, en dépit de la crise actuelle. Après un premier semestre 2020 difficile, nos fondamentaux et notre stratégie devraient permettre de nous réinscrire dans une dynamique de croissance, et ce, dans nos trois activités".

[#RésultatsSemestriels 📈] oRésultat opérationnel T2 2020, dépit oStructure financière liquidité élevée à 11,1 MdEUR à 2020 Découvrez les résultats du S1 2020 du Groupe ?️ https://t.co/AYlVTvxorM >— Groupe Bouygues (@GroupeBouygues), via Twitter