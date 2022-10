Bouygues : Didier Casas est nommé Secrétaire général

(Boursier.com) — A compter du 10 octobre, Didier Casas (52 ans) devient Secrétaire général de Bouygues, succédant à Arnaud Van Eeckhout.

Didier Casas a rejoint le groupe Bouygues en 2011 en tant que secrétaire général de Bouygues Telecom en charge des affaires publiques et réglementaires ainsi que de la communication. En 2016, il est promu directeur général adjoint et son périmètre est étendu aux ressources humaines et aux achats. En 2020, il rejoint TF1 et devient secrétaire général en charge des relations institutionnelles, des dossiers réglementaires ainsi que des affaires juridiques et des sujets relatifs à la déontologie et à l'éthique. Chez Bouygues SA, Didier Casas aura la responsabilité de la filière juridique, du secrétariat du conseil d'administration et des affaires publiques du Groupe. Il aura également en charge les sujets relatifs à la déontologie, l'éthique et la conformité du Groupe et assurera la responsabilité des affaires publiques ainsi que les relations avec l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).