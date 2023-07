Bouygues de retour sous les 30 euros

(Boursier.com) — Bouygues recule de 3,3% sous les 30 euros à Paris ce jeudi, à 29,20 euros, alors que Citi a ajusté sa cible sur le dossier de 31,3 à 30,8 euros en restant 'neutre'. Morgan Stanley avait déjà abaissé le mois dernier son objectif de cours de 32 à 30,50 euros avec un avis à 'sous-pondérer'... Les analystes continuent de pointer la relative faiblesse des flux de trésorerie et certaines déceptions du côté de la conquête de nouveaux clients chez Bouygues Télécom.

Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, Bouygues a confirmé pour 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022, et une augmentation du résultat opérationnel courant de ses activités (ROCA). Ces perspectives s'entendent sur la base d'un proforma 2022 intégrant Equans, comme si l'acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2022, soit un chiffre d'affaires de 54,4 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant des activités de 2,164 MdsE.

Les comptes du T2 du groupe seront publiés le 28 juillet prochain.