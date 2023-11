Bouygues Construction va réaliser le Potomac River Tunnel

(Boursier.com) — DC Water a retenu le groupement CBNA-Halmar Clean Rivers, une joint-venture composée de CBNA (filiale américaine de Bouygues Construction) et Halmar International pour le contrat de conception-réalisation du Potomac River Tunnel. Il s'agit d'un projet environnemental majeur visant à prévenir les débordements des infrastructures d'assainissement et à améliorer la qualité de l'eau du fleuve Potomac à Washington D.C. Ce projet s'élève à 819 millions US dollars (758 millions d'euros).

L'objectif de ce projet est de collecter et stocker les rejets du réseau d'égouts unitaire et les eaux de ruissellement provenant de la ville de Washington DC avant de les acheminer vers la station de traitement avancé des eaux usées (Advanced Wastewater Treatment Plant) opérée par DC Water, à Blue Plains. Le projet augmentera la capacité du réseau d'égouts grâce à des tunnels de stockage profonds et en réduira considérablement les débordements, notamment lors d'épisodes pluvieux intenses, afin de maîtriser leur impact sur le fleuve Potomac, quatrième plus grand fleuve de la côte est des États-Unis.

Le tunnel principal, long de 8,9 km, large de 5,5 mètres et situé à environ 30 mètres de profondeur, traversera des horizons géologiques variables (argile, alluvions, roche dure) en plus de passer à proximité de monuments emblématiques de Washington D.C. Il nécessitera l'utilisation de deux tunneliers réalisés spécifiquement pour ces conditions de sol. Les ouvrages annexes comprennent 9 puits et avaloirs, les rameaux de jonction au tunnel principal et les connexions au réseau d'assainissement existant.

"Nous sommes fiers de la confiance accordée par notre client DC Water pour la réalisation de ce projet. Bouygues Construction mobilise toute son expertise et confirme son engagement au service de projets majeurs qui contribuent à améliorer la gestion de l'eau sur le territoire américain" a commenté Bertrand Burtschell, directeur général de Bouygues Travaux Publics.

"Nous sommes honorés de participer à la construction de ce système de tunnel complexe qui est essentiel pour protéger une ressource naturelle aussi importante que le fleuve Potomac. Nous sommes impatients de travailler pour DC Water sur cet ambitieux projet et d'en voir les bénéfices pour les années à venir" a déclaré Chris Larsen, président-directeur général de Halmar International.

Le démarrage des travaux est prévu fin 2023 pour une durée de chantier d'un peu moins de 6 ans. Il devrait mobiliser 400 collaborateurs en période de pointe, avec un engagement fort en matière d'emploi local et la participation des PME du tissu économique local.

La joint-venture "CBNA Halmar Clean Rivers" s'appuiera sur ses partenaires en ingénierie Cowi et Hatch pour réaliser la conception de l'ouvrage, et s'engage à mener à bien ce projet avec une approche durable.

Bouygues Travaux Publics réalise déjà à Pawtucket (Etat de Rhode Island, USA), un tunnel visant à stocker les eaux de ruissellement, dans le cadre d'un programme d'amélioration de la qualité de l'eau de la baie de Narragansett.