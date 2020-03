Bouygues Construction signe un accord en matière de prévoyance pour ses compagnons en France

Bouygues Construction signe un accord en matière de prévoyance pour ses compagnons en France









Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Philippe Bonnave, Président-directeur général de Bouygues Construction, et les organisations syndicales représentatives du groupe, FO et CFTC, ont signé un accord permettant une amélioration très significative des niveaux de garanties prévoyance des 5.800 compagnons employés en France.

Grâce à cet accord, qui sera effectif au 1er avril, les compagnons en arrêt de travail de longue durée en France seront désormais bénéficiaires de garanties allant très au-delà des obligations conventionnelles : ils percevront ainsi entre 90 et 100% de leur salaire net selon les situations. Ces garanties sont équivalentes à celles des Etam et des Cadres de l'entreprise.

Après les accords relatifs aux garanties "décès" et "santé", signés respectivement en 2008 et 2015, c'est un nouveau progrès significatif réalisé en matière d'accompagnement des compagnons cette fois-ci en cas d'incapacité et d'invalidité.

Pour PRO BTP, partenaire du projet, "Bouygues Construction devient le premier acteur majeur du secteur du BTP en France à harmoniser les garanties de protection sociale pour tous ses collaborateurs."

Pour Philippe Bonnave, "la santé et la sécurité de nos collaborateurs est notre priorité absolue. Cet accord permet d'apporter une sécurité complémentaire à celle que nous déployons sur nos chantiers par l'ensemble des actions de prévention depuis de nombreuses années. Les échanges ont été très constructifs avec nos partenaires sociaux."