Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Bouygues Construction s'associe à la Cambridge Service Alliance (CSA), un partenariat mondial inédit entre l'Université de Cambridge et quelques-unes des plus grandes entreprises mondiales.

Cette alliance représente une opportunité pour les deux organisations d'échanger sur les enjeux de la transformation numérique, notamment sur les recherches consacrées aux jumeaux numériques, c'est-à-dire l'utilisation de modèles virtuels pour représenter des objets physiques, et de répondre à une ambition mutuelle de trouver des approches orientées client pour mieux répondre aux futurs besoins du secteur de la construction. Ce partenariat s'inscrit dans une démarche plus globale de collaboration avec la recherche académique internationale menée par la direction Recherche & Développement de Bouygues Construction.

"Le jumeau numérique est au coeur de notre stratégie de transformation numérique et d'innovation. Nous sommes ravis de nous associer à la Cambridge Service Alliance pour accélérer la recherche et le développement afin de mieux capter et créer de la valeur pour nos clients, grâce au jumeau numérique, tant en termes de nouveaux services que d'expérience améliorée. Cela enrichira notre travail actuel avec Dassault Systèmes pour développer une nouvelle génération de plateforme collaborative simplifiant et rationalisant la gestion des projets de construction et les interactions tout au long de la chaîne de valeur, afin d'accroître la productivité, la conformité et la prévisibilité au profit de nos clients", a rajouté Marie-Luce Godinot, directrice générale adjointe de Bouygues Construction, en charge de la transformation numérique, de l'innovation et du développement durable.

"Nous sommes ravis que Bouygues Construction ait intégré la Cambridge Service Alliance, en nous apportant une mine de solutions innovantes pour relever les défis de la construction durable. Sur le plan économique, les nouvelles technologies numériques émergentes, telles que les jumeaux numériques, sont clés pour le futur du secteur de la construction. Ce futur permettra le développement de nouveaux services transformationnels tout en réalisant des avantages concurrentiels à long terme, à condition que ces technologies soient appliquées dans la pratique. Cette collaboration de recherche nous permettra de coopérer avec Bouygues Construction afin d'identifier les meilleures pratiques pour permettre des modèles d'entreprise de services novateurs grâce aux jumeaux numériques", a conclu Mohamed Zaki, directeur adjoint de la Cambridge Service Alliance de l'Université de Cambridge.