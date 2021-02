Bouygues Construction reçoit la certification "Top Employer France" et "Top Employer Europe" 2021

Bouygues Construction reçoit la certification "Top Employer France" et "Top Employer Europe" 2021









Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Bouygues Construction, acteur responsable et engagé de la construction durable, est reconnu et certifié par le Top Employers Institute, organisme indépendant et international, "Top Employer France" pour la 5ème année consécutive et "Top Employer Europe" pour la 3e année, avec la certification également de ses entités au Royaume-Uni et en Suisse, en Pologne et en République tchèque.

Cette certification "Top Employer" vient récompenser les initiatives que Bouygues Construction déploie depuis de nombreuses années au sein de son organisation pour fournir le meilleur environnement de travail possible à ses collaborateurs à travers des pratiques RH innovantes. Le groupe est le seul acteur de la construction présent dans cette enquête.

Le programme Top Employers Institute a ainsi évalué la politique RH de Bouygues Construction grâce à l'enquête " HR Best Practices Survey ", qui couvre 6 grands domaines RH, répartie en 20 thématiques tels que la stratégie de gestion des talents, l'environnement de travail, le Talent Acquisition, la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail, ou encore la diversité et l'inclusion.

"Nous sommes très heureux de cette reconnaissance "Top Employer" qui souligne l'importance des thèmes centrés sur l'humain mis en avant par Top Employer Institut et qui nous tiennent à coeur chez Bouygues Construction. Nous avons continué à porter ces sujets en 2020 malgré une année rendue difficile par la crise sanitaire, et nous les avons même renforcés en définissant une vraie stratégie d'entreprise inclusive, baptisée Imagine. Alors que les enjeux de recrutement au sein du groupe sont forts, l'attractivité de notre marque employeur repose non seulement sur l'excellence de notre expertise (bâtiment, travaux publics, énergies et services) mais aussi sur des thématiques fortement liées aux conditions de travail et à la RSE", explique Sandrine Brissart, DRH de Bouygues Construction.

Trois domaines principaux de travail ont été identifiés par l'enquête Top Employer 2021 : tout d'abord, la qualité de vie au travail et maintenant en télétravail avec un focus sur la santé-sécurité de nos collaborateurs, ensuite l'épanouissement professionnel de chacun grâce à une politique de formation et de gestion des carrières proactive et enfin un engagement en faveur de la diversité avec un focus très important sur l'égalité hommes/femmes.