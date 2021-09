Bouygues Construction réalise un quartier durable novateur en Suisse

(Boursier.com) — Losinger Marazzi, filiale de Bouygues Construction en Suisse, concrétise sa proposition de réaliser un ensemble immobilier très novateur d'extension, surélévation, construction et démolition de bâtiments existants auprès de la Maison de Retraite du Petit-Saconnex, située à Genève en Suisse. Le montant de ce contrat s'élève à 117,9 Millions de francs suisses (108 ME).

Ce programme donnera naissance à un quartier durable de mixité intergénérationnelle et sociale qui pourra accueillir 600 nouveaux habitants. Il permettra de créer 216 logements à loyers modérés, et un appart-hôtel de 99 chambres, un centre médical, des surfaces commerciales et comprendra l'agrandissement d'une crèche de 57 places. De même, un parking souterrain de 195 places, qui permettra de créer des espaces verts et de rencontres supplémentaires en surface, sera construit.