Bouygues Construction : projet d'offre

Bouygues Construction : projet d'offre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 236-3 et 237-1 du règlement général de l'AMF, Bouygues S.A. dont le siège social est sis au 32 avenue Hoche à Paris et immatriculée sous le numéro 572 015 246 R.C.S. Paris, offre de manière irrévocable aux actionnaires de Bouygues Construction S.A., société anonyme de droit français ayant un capital social de 127.967.250 euros, dont le siège social est sis au 1 avenue Eugène Freyssinet, 78280, Guyancourt, France, immatriculée sous le numéro 552 045 999 R.C.S. Versailles d'acquérir la totalité de leurs actions Bouygues Construction dans le cadre d'une offre publique de retrait qui sera immédiatement suivie d'une procédure de retrait obligatoire, au prix unitaire de 3.950 euros payable exclusivement en numéraire.

L'Initiateur agit de concert avec la Société Française de Participation et de Gestion, société anonyme de droit français ayant un capital social de 40.000 euros, dont le siège social est sis au 16-18 impasse d'Antin à Paris, détenue à hauteur de 99,88% par Bouygues, actionnaire de la Société.

Conformément aux dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, Portzamparc, filiale du Groupe BNP Paribas, en qualité d'établissement présentateur de l'Offre, a déposé auprès de l'AMF, le 9 décembre 2020, un projet de note d'information pour le compte de l'Initiateur, et garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre.

À la date du projet de note en réponse :

- Bouygues détient 1.705.200 actions et droits de vote de la Société, représentant 99,93% du capital et des droits de vote de la Société1 ; et

- SFPG détient 600 actions et droits de vote de la Société, représentant 0,04% du capital et des droits de vote de la Société.

L'Offre vise la totalité des actions non détenues directement ou indirectement par Bouygues ou SFPG à la date des présentes, soit un nombre de 430 actions ordinaire.