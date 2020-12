Bouygues Construction lance la construction d'un pont ferroviaire aux Philippines

Bouygues Construction lance la construction d'un pont ferroviaire aux Philippines









Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — VSL International, filiale de Bouygues Construction , démarre les travaux d'un pont ferroviaire aux Philippines, un projet attribué par Taisei Corporation et le groupe D.M. Consunji, Inc (DMCI) pour la première phase du North-South Commut er Railway (NSCR). Ce contrat, qui porte sur la préfabrication et l'élévation des segm ents de pont, s'élève à plus de 100 millions d'euros.

Le North-South Commuter Railway (NSCR), nouvelle ligne de transport de 148 km de long, reliera New Clark City dans la province de Tarlac à la ville de Calamba dans la province de Laguna.

Constitué de 16 kilomètres de viaduc surélevé, le lot attribué fait partie de cet important projet d'infrastructure de transport. VSL assurera la construction de la superstructure, à savoir la préfabrication et l'élévation de 4.810 segments sur une aire de préfabrication dédiée de plus de 8 hectares. 23 modules de réalisation des segments seront nécessaires pour garantir la bonne exécution des cycles de préfabrication. La pose du tablier travée par travée (span by span), à l'aide de quatre portiques de lancement simultanés, permettra de réduire d'une façon significative les délais de construction.

Les travaux, qui devraient mobiliser en pointe plus de 500 collaborateurs, vont durer 30 mois...