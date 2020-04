Bouygues Construction : Kraftanlagen choisie pour moderniser la centrale de production d'énergie d'Infraleuna

Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Kraftanlagen, filiale de Bouygues Construction au sein du pôle Énergies & Services, a été choisie par InfraLeuna GmbH pour poser les bases d'une alimentation énergétique sécurisée du complexe chimique de Leuna, près de Leipzig. Pour Kraftanlagen, ce contrat représente un montant de plus de 100 millions d'euros. Ce projet ambitieux fait suite à la mise en service en janvier 2020 de la centrale côtière de Kiel, un projet phare pour la transition énergétique, caractérisé par son extrême flexibilité.

Complexe chimique de Leuna (InfraLeuna/Horst Fechner)

La modernisation de la centrale existante d'InfraLeuna permettra de fournir une centrale à cycle combiné (gaz et vapeur) extrêmement performante, avec un rendement énergétique et une flexibilité améliorés. Le contrat comprend, outre la construction d'une nouvelle centrale à cycle combiné, le raccordement de la turbine à combustion existante sur la nouvelle chaudière de récupération.

Kraftanlagen assurera en entreprise générale la totalité du projet de modernisation et aura à sa charge les études, la réalisation et la mise en service de l'ensemble de l'installation, y compris l'intégration des équipements existants.

La modernisation de la centrale à cycle combiné fait partie d'un concept énergétique intégral mis en oeuvre par InfraLeuna. Elle permettra d'alimenter de manière compétitive les entreprises du complexe chimique à proximité de Leipzig en vapeur de process et en électricité et d'augmenter les capacités du site.