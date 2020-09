Bouygues Construction et Keys AM s'associent pour développer le BTR en France

(Boursier.com) — Keys Asset Management, spécialisé dans la gestion d'actifs immobiliers, et Linkcity, filiale de développement immobilier de Bouygues Construction, s'associent pour créer un véhicule d'investissement en vue de développer le Build to Rent (BTR), un concept de logements locatifs prêts à vivre avec services intégrés.

Linkcity lance en France un nouveau concept de logements : le Build to Rent. Il s'agit d'une offre de logement locatif "tout compris", destinée aux familles et ménages des grandes métropoles françaises. Ce modèle, déjà développé en Grande-Bretagne, notamment par Linkcity UK, pionnier sur ce marché, est une première en France.

"L'enjeu pour Linkcity est de contribuer aux nouveaux modes d'habitation en proposant une offre innovante qui privilégie l'usage par rapport à la propriété. Les familles sont les grands oubliés des nouvelles tendances du logement et le build to rent vient répondre, dans notre pays, à une demande que nous estimons à 15% du marché locatif libre" déclare Martial Desruelles, directeur général de Linkcity France.

Ces résidences seront composées de logements familiaux "prêts à vivre". Elles comporteront d'importantes surfaces partagées telles que des salons de lecture ou TV, un rooftop, une salle de sport ou encore un espace de coworking, particulièrement utile en période de télétravail. Les résidents des immeubles Build to Rent développés par Linkcity pourront également solliciter leur conciergerie connectée, accédant ainsi à de nombreux services d'aide à la personne (ménage, jardinage, bricolage, etc.) ou aux services de commande à distance des commerçants de leur quartier. Ces logements bénéficieront de cuisines entièrement équipées avec un haut niveau de qualité et ils bénéficieront de la dernière technologie de bâtiments connectés Wizom Connected, développée par Bouygues Construction.

Keys Asset Management et Linkcity s'engagent enfin à construire et opérer des bâtiments économes en énergie et à faible impact carbone.