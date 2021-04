Bouygues Construction et Dassault Systèmes développent leur partenariat pour accélérer la transformation numérique dans le secteur de la construction

Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Dassault Systèmes et Bouygues Construction annoncent ce jour le renouvellement de leur partenariat stratégique visant à ouvrir de nouvelles perspectives dans le secteur de la construction.

Ce renouvellement de trois ans permettra d'accélérer la recherche et le développement d'approches systémiques et modulaires, pour transformer les écosystèmes fragmentés et multi-échelles du secteur. Hébergées dans le cloud et utilisables en mobilité, elles répondent à ses enjeux de développement durable.

Les deux entreprises se concentreront prioritairement sur la capacité offerte par la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes à collaborer tout au long du cycle de vie d'un projet, ainsi qu'à créer et modéliser des lignes de produits qui simplifient et rationalisent les interactions avec les développeurs, les architectes, les sous-traitants, les fournisseurs, les clients et les exploitants.

La plateforme offre aux équipes sur les chantiers des possibilités de collaboration et d'innovation qui permettront de fédérer la totalité de l'écosystème d'un projet...