Bouygues Construction et Bouygues Télécom expérimentent de nouveaux usages grâce à la 5G

Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Depuis plusieurs années, Bouygues Construction travaille à la digitalisation de ses sites de production et mène de nombreuses expérimentations afin d'optimiser et de faciliter les tâches quotidiennes au bénéfice de ses collaborateurs et de ses clients.

Les équipes de Bouygues Construction et de Bouygues Telecom mènent actuellement des expérimentations prometteuses sur les équipements de chantiers grâce à la '5G'.

La 5G permettra par exemple de transmettre plus facilement, et de manière synchrone, des informations aux collaborateurs des chantiers : alertes météo, retards de livraison, modifications de plans, disponibilité du matériel, positionnement des équipements sur le chantier, etc.

Les équipes 'R&D' de Bouygues Construction avec Bouygues Telecom ont pu également expérimenter la 5G comme une des technologies possibles pour la transmission des données entre la grue et un poste de commande déporté au sol. Les avantages seront multiples :

- Renforcer la sécurité avec un complément d'aides pour une meilleure assistance à la conduite de grue (alertes de sécurité, mise en exergue d'un compagnon à proximité du point d'impact du colis (ou de la charge), localisation plus rapide des équipements, etc.)

- Améliorer les conditions de travail (accessibilité pour les grutiers)

- Assister en automatisant certaines tâches ou en optimisant le planning d'utilisation de la grue

Les essais menés montrent une qualité optimale de la transmission des informations grâce à la 5G (stabilité, rapidité et débit) et confirment donc sa pertinence comme un choix possible pour la transmission des données.

En novembre 2020, Bouygues Construction avait signé un accord de coopération avec Lextan, spécialiste des systèmes de conduite à distance pour réaliser un programme de Recherche & Développement portant sur le développement de traitement d'images et de réalité augmentée et sur la conduite assistée d'engins de construction.