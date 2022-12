Bouygues Construction démarre les travaux d'un nouvel écoquartier à Genève

(Boursier.com) — C 'est un projet environnemental de grande envergure qui est en train de naître au coeur de Genève. Losinger Marazzi, filiale suisse de Bouygues Construction, démarre la réalisation, pour le compte de 8 investisseurs, du premier programme immobilier du canton de Genève ayant reçu le label "site 2.000 Watts". Pour Losinger Marazzi, ce projet est un modèle en termes d'économie circulaire et de réemploi. Le montant de la prise de commande s'élève à 482 millions de francs suisses (475 millions d'euros).

Ce quartier, totalement reconfiguré, comprendra 1.355 logements, (deux tiers de logements d'utilité publique et un tiers en loyers contrôlés), des surfaces d'activités (notamment dédiées à l'économie sociale et solidaire), l'aménagement des espaces publics en lieux piétonniers et végétalisés, ainsi qu'un immeuble de bureaux et un groupe scolaire.

Il marque le début de la transformation du site de l'ancienne caserne et des rives de l'Arve dans le cadre du vaste projet urbain Praille Acacias Vernets (PAV).

L'aménagement des espaces piétonniers tient une place centrale dans le projet, avec 25.000 m2 d'espaces verts en plus du réaménagement des berges de l'Arve et de la transformation d'un parking en esplanade arborisée.

A sa livraison, qui s'échelonnera entre 2026 et 2027, il mettra à la disposition des habitants 3.000 places pour vélos, ainsi qu'une énergie 100% renouvelable. En matière d'économie circulaire, ce sont plus de 20.000 tonnes de béton venant du site de l'ancienne caserne qui seront concassées et réutilisés sur place.

L'équipe ENSEMBLE, pilotée par Losinger Marazzi et Pillet SA, a la charge du développement, du financement, de la réalisation et de l'exploitation de Quai Vernets. Composée d'acteurs privés et publics ainsi que de coopératives, elle veille à ce que le projet Quai Vernets réponde aux attentes des Genevoises et des Genevois.