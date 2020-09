Bouygues Construction choisi pour réaliser le projet Grand Ida à Monaco

Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — La Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) des Entreprises J.B.Pastor & Fils a confié à la S.A.M. R.J. Richelmi, filiale codétenue par Bouygues Bâtiment France Europe et par les entreprises J.B.Pastor & Fils, un contrat de 150 millions d'euros pour la construction de 192 logements dans le quartier du jardin exotique à Monaco.

Conçu par l'agence monégasque ARCH-GENIN, représentée par l'architecte Frédéric Genin, et constitué de quatre immeubles de douze étages, le Grand Ida participe à la restructuration de l'ensemble du quartier de la Colle. En plus des logements, le projet comprend un foyer de vie de l'Amapei pour les personnes à mobilité réduite, des surfaces de commerces, des bureaux, une crèche de 35 berceaux et un parking. La maîtrise d'oeuvre géotechnique a été confiée au groupement de bureaux d'études E&G - Gravity.

Le projet se distinguera par la réalisation des opérations de terrassements en taupe aussi appelée technique du "top and down" permettant d'effectuer en parallèle les travaux d'infrastructure sur 4 niveaux de sous-sol et de superstructure sur 12 niveaux. Ces terrassements et le génie civil s'effectueront après les ouvrages de soutènements composés de micropieux et pieux.

Les travaux seront réalisés dans des conditions d'exiguïté particulièrement contraintes, notamment du fait de la proximité du boulevard aérien Rainier III et du tunnel de la "dorsale" de Monaco sur lesquels le projet viendra se connecter.

Une attention particulière sera portée sur les logements et riverains situés à proximité immédiate de l'opération. Une bâche toute hauteur en structure multidirectionnelle sera installée sur les bâtiments d'habitation afin de minimiser l'impact acoustique. Un suivi des niveaux sonores et une procédure d'alerte en cas de dépassement des seuils fixés et validée par la direction de la prospective de l'urbanisme et de la mobilité monégasque seront mis en place.

Pour mener à bien ce projet, Richelmi s'engage à faire appel à des entreprises locales avec pour objectif de réaliser 60% des travaux en sous-traitance confiés à des partenaires monégasques.

Conformément à la politique de développement durable et de transition énergétique souhaitée par le gouvernement princier, l'opération vise l'obtention d'une certification "Bâtiments Durables Méditerranéens" - niveau Bronze.

Les travaux ont démarré début juin 2020, et mobiliseront 200 compagnons en période de pointe pour une livraison prévue en 2023.