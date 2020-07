Bouygues Construction choisi pour réaliser la phase 3 de la régénération de la municipalité de Newham à Londres

Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Linkcity UK, développeur immobilier de Bouygues UK, filiale de Bouygues Construction implantée au Royaume-Uni, a signé les accords avec ses partenaires pour la troisième phase de Hallsville Quarter, l'important programme de régénération à Canning Town, entrepris avec la municipalité londonienne de Newham. Le montant global du projet est de 240 M£ (264 ME).

Les travaux, réalisés par Bouygues UK, viennent de démarrer en juin 2020 pour une livraison prévue en 2024. Dans le cadre de sa démarche TopSite qui récompense les opérations exemplaires en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, un important soutien à l'emploi local a été entrepris par le groupe pour chaque phase du programme de régénération.

Les deux premières phases ont permis de livrer 528 logements, un hôtel de 196 chambres, des restaurants, une salle de sport, des espaces de loisirs, un parking et des espaces publics améliorés, y compris la création de Terry Spinks Place sous l'autopont de l'A13 ainsi qu'une nouvelle oeuvre d'art publique.

Le développement de Hallsville Quarter s'intègre dans un vaste projet de régénération de Canning Town, à l'est de Londres, comprenant au total 1.100 logements, plus de 30.000 m2 d'espaces de loisirs et de commerces, plus de 2.975 m2 d'espaces pour les équipements collectifs, ainsi que de nouveaux espaces publics, des liaisons piétonnes, des aménagements pour cyclistes et 1.100 places de parking sécurisées.