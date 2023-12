Bouygues Construction a signé le contrat pour la réalisation du Nouvel Hôpital Trousseau pour le CHRU de Tours

(Boursier.com) — Bouygues Construction a signé le contrat pour la réalisation du Nouvel Hôpital Trousseau, un projet visant à restructurer l'offre de soins et à améliorer la prise en charge des patients. Le montant des travaux s'élève à 241 millions (part Bouygues Construction : 150 millions d'euros) pour cet hôpital situé au coeur de la métropole de Tours, en Indre-et-Loire.

Pensé par AIA Architectes, ce nouveau complexe hospitalier de 80.000 m(2) sera doté de près de 600 lits.

Avec 25 salles d'opération et 13 salles interventionnelles, l'hôpital fait évoluer ses capacités chirurgicales afin de proposer des parcours de soins plus efficients tout en regroupant des activités du CHRU de Tours, actuellement disséminées dans la métropole tourangelle.

Le projet consiste en la réalisation de deux bâtiments, étroitement liés, sur le site hospitalier de Trousseau. Cette initiative témoigne de la volonté du CHRU de Tours de réaffirmer son excellence opérationnelle dans la prise en charge des patients et dans l'accompagnement de la recherche et de l'enseignement en santé.

Le nouveau bâtiment hospitalier NHT sera composé :

-d'un bâtiment principal sur quatre niveaux, abritant les services d'urgence, les consultations d'orthopédie, un important plateau d'imagerie, l'institut médico-légal, les blocs opératoires et interventionnels, la stérilisation du CHRU ainsi que les unités de réanimation,

-un bâtiment d'hébergement, sur quatre niveaux également, comportant les unités d'hospitalisation, les unités de médecines ambulatoires, les consultations d'ophtalmologie et un plateau de biologie,

-un hall qui assurera la connexion d'ensemble et accueillera les admissions,

-et un sous-sol, qui sera dédié au stationnement.

Le marché de travaux du nouvel hôpital Trousseau sera mené par un groupement composé de deux filiales de Bouygues Construction (Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest et Bouygues Bâtiment Grand Ouest), Equans Axima, Eiffage Energie Systèmes et Cegelec Val-de-Loire.

Les travaux, qui s'achèveront fin 2027, mobiliseront jusqu'à 450 personnes en période de pointe avec un engagement important sur l'insertion et l'emploi local. L'organisation du chantier a été prévue pour permettre la continuité de l'offre de soins du CHRU situé à proximité.

Bouygues Construction accompagne les acteurs de la santé pour l'amélioration de l'offre de soins en France et à l'international. L'entreprise réalise actuellement le centre hospitalier universitaire d'Abomey Calavi au Bénin, le centre hospitalier d'Argenteuil ou encore le Moorfields Eye hospital à Londres, un des centres de soins ophtalmologiques les plus modernes du monde, l'Hospital Authority Supporting Services Center à Hong Kong et l'hôpital Benguerir au Maroc.