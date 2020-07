Bouygues Construction a été choisi pour la construction et l'exploitation de l'Arena, Porte de la Chapelle à Paris

Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Bouygues Construction annonce avoir été choisi pour la construction et l'exploitation de l'Arena Porte de la Capelle à Paris.

La signature du contrat le 24 juin avec la Ville de Paris vient entériner l'attribution au groupement mené par Bouygues Bâtiment Ile-de-France associé à Bouygues Energies & Services, filiales de Bouygues Construction, du marché de l'Arena Porte de la Chapelle, équipement sportif de ce quartier et infrastructure phare des Jeux qui se dérouleront en 2024 à Paris.

Cet équipement comprendra :

- Une grande salle d'une capacité de 8.000 places assises, qui pourra recevoir dès son ouverture des compétitions sportives de niveau national ou international, le Paris Basketball en résidence, ainsi que des concerts, des spectacles ou encore des congrès.

- Deux gymnases qui seront destinés au sport de proximité et aux habitants du quartier.

- Un programme complémentaire de 2.600 m(2) qui permettra de développer une offre de loisirs et de commerces.

Le budget en conception-réalisation de l'Arena est de 98 ME HT, auquel viennent s'ajouter 20 ME HT pour les 2 gymnases et 7 ME HT pour le programme complémentaire. La part de Bouygues Construction pour la conception et la réalisation de l'ensemble du projet est de 110 ME HT. Bouygues Energies & Services FM France assurera également les 10 années d'entretien et de maintenance en collaboration avec Dalkia pour la gestion du mix-énergétique.

Conçu par les agences d'architecture SCAU et NP2F, en collaboration notamment avec le cabinet Franck Boutté Consultants sur les aspects environnementaux et énergétiques, cet équipement de plus de 26.000 m(2), faisant la part belle aux matériaux recyclés, biosourcés et décarbonés, permettra le développement du sport de haut niveau dans la capitale. Il accueillera notamment, durant les Jeux qui se dérouleront en 2024 à Paris, les épreuves de badminton, de para badminton et de para taekwondo.

Vecteur d'attractivité et d'intégration, l'Arena sera un catalyseur dans la dynamique de renouvellement urbain dans laquelle s'inscrit la ZAC de la gare des Mines-Fillettes : donner un nouvel élan au quartier en fédérant la population locale autour d'un lieu pensé aussi bien pour elle et ses propres usages que pour l'accueil de grands évènements.

Les travaux, réalisés par Bouygues Bâtiment Ile-de-France, commenceront à l'été 2021 pour une livraison prévue en juillet 2023. Bouygues Energies & Services réalisera les lots techniques, tandis que l'entreprise Mathis aura en charge les éléments structurels en bois du projet.