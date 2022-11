Bouygues confirme ses objectifs 2022.

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2022 du groupe Bouygues a atteint 29,7 milliards d'euros, en hausse de 8% par rapport à la même période en 2021. À périmètre et change constants, il progresse de 4%. Cette hausse traduit la dynamique positive de la quasi-totalité des métiers, et tout particulièrement celle de Colas.

Le résultat opérationnel courant s'améliore de 66 millions d'euros par rapport aux neuf premiers mois 2021 et atteint 1.207 millions d'euros. La marge opérationnelle courante est solide, au même niveau que celle des neuf premiers mois de 2021, soit 4,1%. Les rentabilités de Bouygues Construction, TF1 et Bouygues Telecom s'améliorent. Celle de Colas est pénalisée par l'effet dilutif de l'inflation.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 537 millions d'euros. Il intègre un résultat non courant de -106 millions d'euros comprenant essentiellement les coûts relatifs aux opérations de M&A. Pour rappel, le résultat non courant des 9 premiers mois 2021 s'élevait à +90 millions d'euros en raison principalement de plus-values de cessions de data centers chez Bouygues Telecom. En outre, le résultat net part du Groupe intégrait également sur cette même période une contribution d'Alstom de 219 millions d'euros essentiellement liée aux cessions d'actions.

L'endettement financier net s'établit à 3.656 millions d'euros, contre 2.637 millions d'euros fin septembre 2021, soit une variation de 1.019 millions d'euros. Le ratio d'endettement net reste bas à 27% (contre 22% fin septembre 2021).

Perspectives du Groupe

Le Groupe confirme ses objectifs 2022.

Les perspectives ci-dessous s'entendent sur la base des éléments connus à date, hors nouvelle évolution défavorable de la situation liée à la Covid-19, et hors acquisition d'Equans.

En 2022, le Groupe attend une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant.

Après la validation en 2021 des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de Colas, les autres métiers visent la validation par le SBTi de leurs trajectoires de décarbonation.

Bouygues reste très vigilant quant aux évolutions macroéconomiques et à leurs répercussions directes et indirectes sur les activités et les résultats du groupe.