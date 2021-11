Bouygues confirme ses objectifs 2021

(Boursier.com) — Le groupe Bouygues confirme ses objectifs pour 2021 après avoir à nouveau enregistré une nette amélioration de son chiffre d'affaires et de ses résultats. Sur les 9 premiers mois de 2021, le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 10%, à 27,517 Milliards d'euros, non loin de son niveau de 2019 enregistré sur la même période.

Le résultat opérationnel courant ressort à 1,141 Milliard d'euros, contre 681 Millions un an plus tôt et au-delà du niveau des 9 premiers mois de 2019 (à 1,118 MdE). La marge opérationnelle courante remonte ainsi à 4,1%, comme à la même période en 2019, après être tombée à 2,7% un an plus tôt.

La direction souligne que la reprise s'observe à la fois dans les activités de construction, dont les revenus progressent de 9%, que dans les filiales TF1 (+21%) et Bouygues Telecom (+13%).

Bouygues, qui a annoncé au début du mois avoir signé une promesse d'achat pour acquérir Equans auprès d'Engie pour une valeur d'entreprise de 6,7 Milliards d'euros, prévoit toujours que son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel courant seront "très proches" en 2021 du niveau de 2019.

La marge opérationnelle courante est toujours attendue à son niveau d'avant-crise dès cette année...