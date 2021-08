Bouygues Conctruction va réaliser un programme de logements étudiants pour l'Université de l'Essex

Bouygues Conctruction va réaliser un programme de logements étudiants pour l'Université de l'Essex









Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Uliving , filiale de Linkcity UK (développeur immobilier de Bouygues UK) spécialisée en logements pour étudiants, a remporté un contrat de concession de 50 ans pour la réalisation et l'exploitation-maintenance de 1.262 chambres pour les étudiants de l'université d'Essex en groupement avec Equitix, son partenaire financier. Le montant de ce contrat s'élève à 168 millions de livres sterling (194 millions d'euros au taux de change moyen de juillet 2021).

Le projet, nommé "The Pastures", est situé sur le campus de Colchester en Grande-Bretagne et constitue la troisième phase de logements étudiants que Uliving va livrer à l'université d'Essex, suite à la livraison de la phase 1 en 2013 (1.420 chambres) et de la phase 2 en 2018 (643 chambres).