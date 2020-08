Bouygues compte redevenir "largement profitable au deuxième semestre 2020"

Crédit photo © Augusto Da Silva / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Comme attendu, les résultats du Groupe au premier semestre 2020 sont fortement impactés par les conséquences de la crise sanitaire

Le chiffre d'affaires ressort à 14,8 milliards d'euros, en baisse de 15 % sur un an (-15 % à périmètre et change constants). Cette baisse de 2,7 milliards d'euros est intégralement imputable à la Covid-19 dont l'impact est estimé à -2,8 milliards d'euros.

Le résultat opérationnel courant s'établit à -132 millions d'euros, en recul de 585 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019. Il est positif de 110 millions d'euros au deuxième trimestre, traduisant la forte réactivité de ses Métiers et le rétablissement progressif de l'activité.

Le résultat opérationnel atteint -176 millions d'euros, en repli de 671 millions d'euros sur un an. Il inclut un résultat non courant de -44 millions d'euros, essentiellement chez Colas, contre un résultat non courant de +42 millions d'euros au premier semestre 2019.

À -244 millions d'euros, le résultat net part du Groupe est en repli de 469 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019.

Les objectifs financiers du Groupe ont été annulés le 1er avril dernier. En raison des incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire et ses conséquences d'ici la fin de l'année, le Groupe ne fixe pas de nouveaux objectifs pour 2020. Néanmoins, Bouygues redeviendra "largement profitable au deuxième semestre 2020", sans retrouver toutefois les niveaux particulièrement élevés du deuxième semestre 2019.