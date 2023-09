Bouygues : bien orienté

(Boursier.com) — Contre la tendance, Bouygues avance de 1,6% à 32,6 euros. Exane BNP Paribas a rehaussé sa recommandation sur la valeur à 'surperformer' en visant 39 euros. Stifel a de son côté débuté le suivi du conglomérat avec un avis 'conserver' et un objectif de 32 euros. Bouygues est un groupe complexe qui a sous-performé ses pairs pendant la majeure partie de la dernière décennie. Dans une note, le courtier approfondit les différents aspects de l'entreprise et évalue les options stratégiques qui pourraient conduire à une plus grande création de valeur pour les actionnaires.

L'analyste pense que la structure complexe, le manque de synergies et les faibles rendements pour les actionnaires pourraient être résolus en créant deux entités cotées séparément : Bouygues Contracting et Bouygues TMT. Cela permettrait d'accroître la concentration des groupes respectifs, tandis qu'une société Bouygues Contracting cotée séparément pourrait également se différencier de ses pairs. Le courtier estime également que Bouygues pourrait avoir besoin d'un renouveau culturel important de son esprit d'entreprise. La dernière acquisition du Groupe, Equans, est une opération coûteuse dans les services énergétiques, qui pourrait prendre un certain temps avant de porter ses fruits. Cela dit, la justification stratégique peut finir par fonctionner.

A court terme, le titre pourrait potentiellement bénéficier d'un retournement du cycle des taux. À plus long terme, l'analyse juge cependant que le groupe a besoin d'une réorganisation significative de sa structure et d'un renouveau culturel. En utilisant une approche de valorisation par somme des parties, Stifel trouve le titre justement valorisé. De nouvelles améliorations de la marge ainsi que la suppression de la décote due à la holding et à la stratégie pourraient potentiellement générer davantage de valeur à un stade ultérieur.