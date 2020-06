Bouygues Bâtiment International : du nouveau au Bénin

Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Le ministère de la Santé de la République du Bénin a confié à un groupement dont Bouygues Bâtiment International est mandataire le développement et la réalisation du centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi, la deuxième plus grande ville du pays.

D'un montant global de 175 ME, ce projet de plus de 40.000 m(2) sur deux niveaux aura une capacité de 434 lits et places. Il comprendra six grandes unités d'hospitalisation.

Le plateau technique comprendra quant à lui trois hôpitaux de jour, les urgences, un laboratoire, de l'imagerie médicale, de la radiothérapie et neuf blocs opératoires. Le projet comptera également des espaces d'enseignement, des logements pour le personnel, un funérarium et les unités logistiques médicales, hôtelières et techniques. Le centre hospitalier sera livré en 2023, et vise une certification environnementale Edge.

La conception de ce nouveau CHU, destiné à devenir l'hôpital de référence au Bénin, a été menée en groupement avec le cabinet d'architecture français Michel Beauvais Associés, à partir d'un programme réalisé par l'AP-HP et par les bureaux d'études Egis Bâtiments International, Claire Planson et Oasiis. Dans le cadre de son offre Healthcare intégrant le financement, la conception et la construction, l'entreprise a apporté la solution de financement structurée par la Société Générale Financement Export et garantie par Bpifrance Assurance Export.

Avec la réalisation de Ridge Hospital au Ghana, de l'hôpital Mohammed VI à Bouskoura au Maroc la réhabilitation de l'hôpital Yopougon en Côte d'Ivoire, le centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi est une référence hospitalière majeure pour l'entreprise en Afrique de l'Ouest.