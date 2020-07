Bouygues baisse la rémunération de ses dirigeants et propose un dividende réduit à 1,7 euro

Crédit photo © Augusto Da Silva / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Dans le contexte inédit de crise sanitaire, le conseil d'administration de Bouygues avait annoncé, le 1er avril, sa décision de renoncer à proposer une distribution de dividende (2,60 euros par action dont 0,90 euro à titre exceptionnel) et de se réunir, au cours de l'été, pour réévaluer la situation et analyser l'opportunité de proposer la distribution d'un dividende au titre de 2019.

Le Conseil d'administration de Bouygues s'est réuni le 28 juillet et a décidé de convoquer une Assemblée générale ordinaire le 4 septembre pour proposer un dividende ramené à 1,70 euro par action au titre de l'exercice 2019.

La situation financière particulièrement solide et le niveau élevé de trésorerie disponible du Groupe permettent d'assurer cette distribution tout en conservant un niveau suffisant de liquidités pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, développer les activités existantes de Bouygues, et maintenir un faible niveau d'endettement , explique le Conseil.

Les dates de détachement et de paiement du dividende sont fixées respectivement au 9 et 11 septembre.

Baisse de 25% de la rémunération des dirigeants

Par ailleurs, conformément à ce qui a été annoncé par le Président Directeur Général du Groupe lors de l'Assemblée générale du 23 avril, compte-tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité de sélection et des rémunérations, a décidé de baisser de 25% la rémunération globale 2020 des dirigeants mandataires sociaux.

La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux sera soumise à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2020.

Gouvernance

Le Conseil d'administration a pris acte de la nomination le 4 juin 2020, par le Comité de Groupe et en application des dispositions légales et statutaires, de Béatrice Besombes et de Bernard Allain en qualité d'administrateurs représentant les salariés.

Le nombre d'administrateurs de Bouygues passe ainsi de 13 à 14.

Par ailleurs, le Conseil a nommé Bernard Allain membre du comité de sélection et des rémunérations, en remplacement de Francis Castagné.

Il est précisé que l'Assemblée générale se tiendra le 4 septembre. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions par écrit, jusqu'au 31 août à minuit.