Bouygues : au rebond

(Boursier.com) — Bouygues remonte de près de 2% à 30,50 euros ce mercredi, alors que JP Morgan a ajusté son objectif de cours de 50 à 48 euros tout en restant à 'surpondérer' sur le dossier. Exane BNP Paribas avait auparavant dégradé la valeur à 'neutre' en ciblant un cours de 35 euros, contre 40 euros précédemment. Le conglomérat prévoit toujours que son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel courant seront "très proches" en 2021 du niveau de 2019. La marge opérationnelle courante est attendue à son niveau d'avant-crise dès cette année. Sur les 9 premiers mois de 2021, le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 10%, à 27,517 MdsE, non loin de son niveau de 2019 enregistré sur la même période. Le résultat opérationnel courant a atteint 1,141 MdE, contre 681 ME un an plus tôt, au-delà du niveau des 9 premiers mois de 2019 (à 1,118 MdE). La marge opérationnelle courante est remontée ainsi à 4,1%, comme à la même période en 2019, après être tombée à 2,7% un an plus tôt...

Le marché reste majoritairement positif sur le titre du conglomérat puisque, selon le consensus, 10 analystes sont à l''achat', 6 à 'conserver' et aucun à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois ressort à 39,35 euros.