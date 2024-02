Bouygues annonce le paiement d'un dividende de 1,90 euro par action

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de Bouygues s'est réuni le 26 février 2024 sous la présidence de Martin Bouygues et a arrêté les comptes de l'année 2023. Le groupe Bouygues présente des résultats très solides et des objectifs 2023 atteints avec un Chiffre d'affaires de 56 MdsE, en hausse de 26% sur un an et de 3% versus le proforma incluant Equans sur l'ensemble de l'année 2022. Le Résultat opérationnel courant des activités du Groupe (ROCA) se monte à 2.411 ME, en hausse de 393 ME (+19%) sur un an et de 247 ME (+11%) versus le proforma incluant Equans sur l'ensemble de l'année 2022.

Les objectifs d'Equans ont été atteints, en ligne avec sa feuille de route. La Marge de ROCA est de 2,9%, dans le haut de la prévision annoncée (2,5% - 3%). Le Taux de conversion du ROCA en cash-flow avant BFR s'inscrit à 86%, dans la fourchette annoncée (80% - 100). L'Endettement financier net du Groupe était de 6,3 Milliards d'euros fin 2023, en forte amélioration par rapport à fin 2022.

Le groupe annonce par ailleurs le paiement d'un dividende de 1,90 euro par action au titre de l'année 2023, en hausse de 10 centimes d'euro par rapport à 2022.