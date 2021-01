Bouygues : 'Ambition 2026' accueilli froidement

Bouygues : 'Ambition 2026' accueilli froidement









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bouygues trébuche de 3% à 34,2 euros en début de séance, le marché n'étant pour le moment pas convaincu par le nouveau plan stratégique 'Ambition 2026' de Bouygues Telecom. BT vise à cet horizon un chiffre d'affaires Services supérieur à 7 MdsE ; un EBITDA après Loyer d'environ 2,5 MdsE avec une marge d'EBITDA après Loyer d'environ 35% ; et un cash-flow libre d'environ 600 ME. Le groupe compte également devenir à cette date le deuxième opérateur mobile de France et un acteur majeur de la fibre dans le pays. Les premières notes d'analystes relatives à ce plan seront intéressantes à suivre.