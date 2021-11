Bouygues a remis une offre engageante pour le rachat d'Equans

(Boursier.com) — Sans surprise, Bouygues annonce avoir déposé une offre engageante auprès d'Engie en vue de racheter Equans. Ce projet s'inscrit dans la démarche stratégique de Bouygues visant à faire émerger au sein du Groupe un acteur majeur des services multi-techniques.

Comme il l'a annoncé le 7 septembre dernier, Bouygues n'aurait pas recours à une augmentation de capital pour financer cette acquisition. Le processus de cession organisé par le vendeur est concurrentiel et confidentiel. Bouygues informera le marché en temps utile si cela s'avère nécessaire.

Après le retrait de Spie, Eiffage et Bain Capital, associé à Fimalac, devraient officialiser leur offre pour Equans dans les prochaines offres. Engie pourrait tirer plus de 6 milliards d'euros de la cession de sa filiale qui emploie près de 74.000 personnes, et rassemble une large gamme de services d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux (facility management). .