Bouygues a été retenu pour la construction du parc éolien en mer de Fécamp

Bouygues a été retenu pour la construction du parc éolien en mer de Fécamp









Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — EDF Renouvelables, Enbridge et wpd Offshore ont attribué au groupement formé par Bouygues Travaux Publics (mandataire, 40,5%), Saipem (40,5%) et Boskalis (19%) le contrat de réalisation des travaux de conception, de construction et d'installation des 71 embases du futur parc éolien en mer de Fécamp, en Normandie. Bouygues précise que le montant total du contrat s'élève à 552 millions d'euros.

Les 71 éoliennes du futur parc éolien en mer seront localisées entre 13 et 22 kilomètres au large de Fécamp. Elles s'ancreront sur des fondations gravitaires posées sur le fond marin dans des profondeurs de 25 à 30 mètres d'eau.

Au sein du groupement, Bouygues Travaux Publics et Saipem sont en charge de la conception, de la construction et de l'installation en mer des fondations gravitaires dont la masse, de l'ordre de 5.000 tonnes chacune, permettra d'assurer la stabilité des aérogénérateurs de 7MW. Boskalis est en charge de la conception et de la construction du remblai d'assise, de l'installation des protections anti-affouillement et du ballastage des embases.

Les fondations seront construites sur le terre-plein de Bougainville dans l'enceinte du Grand Port Maritime du Havre, puis transportées par barge jusqu'au site du parc éolien en mer. Les travaux, qui débuteront en juin, devraient s'achever fin 2022. La mise en service et le démarrage de l'exploitation du parc sont prévus à l'horizon 2023.