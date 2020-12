Boursorama vise 4,5 millions de clients en 2025 et un niveau de rentabilité élevé

Boursorama vise 4,5 millions de clients en 2025 et un niveau de rentabilité élevé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Leader incontesté des banques françaises en ligne avec plus de 2,5 millions de clients et première banque française en termes de satisfaction client, Boursorama annonce une nouvelle étape stratégique : Après avoir conquis plus de 2 millions de clients en 5 ans, Boursorama entend poursuivre au cours des prochaines années ses investissements en termes de conquête et se fixe désormais pour objectif d'atteindre plus de 4 millions de clients en 2023 et 4,5 millions en 2025. Boursorama se positionnera ainsi parmi les grandes banques de détail en France.

Après avoir atteint son objectif en termes de nombre de clients, Boursorama entend dégager un niveau de profitabilité élevé en s'appuyant sur son modèle opérationnel très efficace.

Ainsi, après une phase accélérée d'acquisition de nouveaux clients jusqu'en 2023 occasionnant une perte cumulée d'environ 230 ME sur la période, Boursorama vise un résultat net d'environ 100 ME en 2024 et d'environ 200 ME en 2025, représentant une rentabilité sur fonds propres normatifs supérieure à 25% (en Bâle 4).