Bourse : toutes les modifications des indices de la place parisienne

(Boursier.com) — Euronext a annoncé le résultat de la révision trimestrielle des indices de la place parisienne.

Le Conseil scientifique des indices d'Euronext a décidé de ne pas modifier la composition du CAC 40.

En revanche, bioMérieux intègre l'indice CAC Next 20 et l'indice CAC Large 60.

McPhy Energy, Verallia, Kaufman and Broad, et Carmila intègrent à la fois le SBF 120 et le CAC Mid 60. Genfit et Tarkett sont exclus de ces 2 indices. bioMérieux sort également du CAC Mid 60.

Genfit et Tarkett seront désormais listés à l'indice CAC Small, avec Boostheat et Tessi. McPhy Energy, Verallia, Kaufman and Broad, et Carmila, promus au SBF 120 et au CAC Mid 60, sont sortis du CAC Small.

Boostheat et Tessi intègrent aussi l'indice CAC Mid & Small et le CAC All-Tradable Index. bioMérieux est sorti de la liste CAC Mid & Small. En revanche, il n'y a aucun retrait de l'indice CAC All-Tradable.

Les modifications annoncées seront effectives à compter du lundi 21 décembre.