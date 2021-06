Bourse : les dernières modifications des indices de la place parisienne

Bourse : les dernières modifications des indices de la place parisienne









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil scientifique d'Euronext vient d'annoncer les résultats de sa revue trimestrielle des indices de la famille CAC.

Ce trimestre, rien ne change au CAC 40.

En revanche, Euronext remplace Scor à la fois au CAC Next 20 et au CAC Large 60. Pour le coup, Euronext est d'ailleurs retiré des indices CAC Mid 60 et CAC Mid & Small. Scor intègre le CAC Mid 60 et le CAC Mid & Small.

L'autre valeur en vue dans cette révision des indices parisiens est Europcar Mobility Group, qui intègre le SBF 120 et le CAC Mid 60 aux dépens de ALD.

ALD revient au CAC Small, en lieu et place d'Europcar Mobility Group.

Ces modifications prendront effet le vendredi 18 juin, après clôture du marché, et seront effectives à compter du 21 juin.